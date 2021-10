Ivo Viera, treinador do Famalicão, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Sporting (1-2), no Estádio de Alvalade, em jogo da terceira fase da Taça da Liga:

[O Famalicão chegou a este jogo em vantagem, sentiu que deixou escapar essa vantagem logo aos oito minutos?]

- Agora está nas mãos do Sporting. Obviamente que vínhamos com um objetivo claro e só ganhando é que conseguíamos atingir a Final Four. Sabíamos que era um objetivo difícil, mas não perdi esperança com o primeiro golo. Penso que estivemos no jogo até ao fim. Procurámos anular o Sporting, mas fora esse lance dos oito minutos, não me lembro de outra oportunidade de golo do Sporting na primeira parte. Foi consentido, mas não conseguimos criar problemas ao Sporting, nem em transição, nem em posse. Na segunda parte promovemos alterações, procurando chegar mais perto da baliza do adversário. Conseguimos um golo já tardiamente, mas já tínhamos conseguido algo antes, já estávamos a jogar mais com mais identidade do Famalicão.

[O que pretendeu com as alterações ao intervalo?]

- Na primeira parte tivemos pouca bola, quase que não tivemos oportunidades, na segunda parte já conseguimos chegar ao último terço, conseguimos meter mais gente na zona ofensiva. Não conseguimos inverter o resultado, mais mérito do Sporting, marcou dois golos e nós só conseguimos um.

[É um Famalicão com duas caras?]

- O Famalicão só tem uma cara, tem é resultados diferentes nas Taças e no campeonato. Tem-nos faltado alguma felicidade na obtenção de golos e soma de pontos no campeonato, mas a tendência é para melhorar. Tivemos alguns problemas na constituição do plantel até agosto. Sabíamos que íamos demorar a arrancar. Agora é tentar inverter a situação. Já referi isto frente no jogo frente ao Santa Clara.

[[O que pensa deste formato da Taça da Liga? O que espera do Penafiel-Sporting?]

- O formato não tenho de contestar. Não olho para o que os outro fazem. Tínhamos um objetivo de atingir a Final Four, mas neste momento não dependemos de nós. Já fizemos o que podíamos fazer, agora não olho para os outros jogos, nem me vou preocupar, nem ficar a desejar que tenham um mau resultado. Não podemos ficar à espera dos insucessos dos outros.

[Mudou mais de meia equipa em relação à vitória sobre o Santa Clara, não foram mudanças a mais?]

- Muitos do que jogaram hoje têm jogado a espaços no Famalicão. É uma questão de oportunidade, são jogadores que trabalham bem. Não há aqui uma questão de gestão. É uma questão de mérito dos jogadores que trabalham todos para terem as mesmas oportunidades.