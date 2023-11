Marco Matias, capitão do Farense, em declarações à Sport TV, depois da derrota diante do Sporting (2-4), no Estádio de Alvalade, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga:

O Sporting hoje foi mais forte do que tinha sido no São Luís, concorda?

- Sim, a nossa ideia de jogo e mentalidade era para passarmos, para conseguirmos ir à Final Four, mas não fomos o Farense que costumamos ser, entrámos muito mal no jogo e, frente a uma equipa como o Sporting, não podemos cometer muitos erros. Os erros pagam-se caro e quando acordámos já era tarde para quem defronta uma equipa como o Sporting. Sinceramente, acho que não estivemos bem nos 90 minutos e isso prejudicou-nos bastante.

O Farense também teve uns azares neste jogo, como a lesão do Zé Luís que deixou a equipa reduzida a dez…

- Não é fácil, faz parte do jogo. Temos de saber trabalhar perante estas adversidades. Às vezes são coisas mais infelizes para o nosso lado, outras vezes são mais felizes para o nosso lado. Temos de saber lidar com isso.