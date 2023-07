O Farense qualificou-se, na tarde deste domingo, para a segunda eliminatória da Taça da Liga 2023/24, ao vencer na visita ao Moreirense, em Moreira de Cónegos, no desempate por penáltis (3-4), depois do empate a uma bola registado no final do tempo regulamentar.

Aos 21 minutos da primeira parte, Rui Costa deu vantagem ao Farense, que sofreu o golo do empate já bem perto do apito final, na segunda parte, com um golo de André Luís.

Num duelo que opôs dois promovidos à I Liga para esta época, o Moreirense conseguiu adiar a eliminação no tempo regulamentar, mas não a evitou, por fim.

Nos penáltis, as coisas até começaram bem para os minhotos, com André Luís a marcar e Ponde a não concretizar para o Farense. Alan fez o 2-0, Talocha o 2-1 e, à terceira tentativa, Franco não marcou para o Moreirense e Cláudio Falcão fez o 2-2. Depois, Pedro Amador (Moreirense) e Marco Matias não falharam e elevaram o marcador para 3-3 e foi ao quinto e último pontapé que tudo se decidiu: Marcelo falhou para o Moreirense e Rafael Barbosa carimbou o apuramento dos algarvios.

Ao nono jogo da prova, o Farense foi o primeiro clube na condição de visitante a apurar-se.

Na segunda eliminatória, o Farense recebe a UD Oliveirense, no próximo sábado, dia 29, às 18 horas.