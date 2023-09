Com um golo solitário de Zé Luís, o Farense venceu o Tondela, da II Liga, por 1-0, na ronda inaugural do Grupo C da Taça da Liga.

Um golo marcado aos 14 minutos, com assistência de Rafael Barbosa, que acabou por ditar o resultado final, mas o Tondela ainda ofereceu boa réplica e podia ter empatado o jogo antes do intervalo, numa grande penalidade que o ex-benfiquista Daniel dos Anjos não conseguiu transformar em golo.

Logo a abrir a segunda parte, os algarvios ficaram reduzidos a dez, depois de Vítor Gonçalves ver um segundo cartão amarelo, mas conseguiram segurar a curta vantagem até final.

O Farense é, assim, o primeiro líder do Grupo C que conta ainda com o Sporting que vai receber os algarvios no Estádio de Alvalade a 2 de novembro.

Antes disso, já no próximo sábado, será a vez dos leões visitarem Faro, para o jogo da 7.ª jornada da Liga.