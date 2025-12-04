Para lá da cordialidade e sintonia sublinhada por Reinaldo Teixeira, presidente da Liga Portugal, no rescaldo da XVI Cimeira de Presidentes, que decorreu nesta quinta-feira na sede do organismo, no Porto, a Taça da Liga continua a não gerar consenso. Face à informação avançada na imprensa nacional, o Maisfutebol confirmou que FC Porto e Benfica defenderam o fim da prova, sobretudo pelo retorno financeiro e pelos constrangimentos de calendário.

A posição foi vincada nesta tarde, no terceiro e último ponto da cimeira, dedicado às alterações nos quadros competitivos. Nesta fase, Frederico Varandas, presidente do Sporting, já havia rumado a Lisboa, por compromissos inadiáveis, pelo que os leões foram representados por Patrícia Silva Lopes.

Horas mais tarde, Reinaldo Teixeira voltou a apontar a um modelo com todos os clubes de Liga e II Liga, como já aconteceu. Em 2024 foi abandonada a fase de grupos, dando lugar à participação de seis emblemas da Liga e dois provenientes da II Liga, num formato iniciado nos quartos de final e que culmina na “final-four”.

Em 18 edições da Taça da Liga, o Benfica conquistou a prova por oito vezes, a mais recente em janeiro. As águias são perseguidas por Sporting (quatro), Sp. Braga (três), Vitória de Setúbal (uma), Moreirense (uma) e FC Porto (uma).