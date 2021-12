Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Rio Ave (1-0), no Estádio do Dragão, em jogo da última jornada da fase de grupos da Taça da Liga:

[Já tinha jogado na equipa B, hoje estreou-se na equipa principal, foi diferente?]

- Sim, é sempre diferente. Já me tinha estreado na equipa B, o objetivo era jogar na equipa A, consegui, com uma vitória e isso é que é importante.

[Acabou por ser determinante com aquela defesa antes do golo]

- Tive uma noite tranquila porque a equipa foi muito séria. Isto é a raça do FC Porto, qualquer um que jogue está preparado para jogar, isso é que faz os grandes grupos.

[Um jogo com seis estreias na equipa principal]

- Foi o o que disse, foram muito sérios, muito competentes. Vieram os miúdos da equipa B, mas fizemos frente a uma equipa que ambiciona subir.

[O FC Porto já não se podia qualificar-se, o que disse Sérgio Conceição antes do jogo?]

- Como sabem, o mister e o FC Porto em todos os jogos que entram é para ganhar, foi isso que me transmitiu. Disse-nos que tínhamos de ser sérios. Sabíamos que não tínhamos grandes ambições porque perdemos o primeiro jogo.

[Titularidade difícil com Diogo Costa e Marchesín pela frente?]

- Aqui o que importa realçar é o bom ambiente que temos na baliza do FC Porto. Há aquela rivalidade saudável entre nós, todos os dias treinamos no máximo e é isso que faz com que, quando chegamos aos jogos, estejamos bem.