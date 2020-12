Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-1 ante o Paços de Ferreira, em jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga. Entre a resposta curta acerca da possível lesão de Pepe que, no jogo de regresso, foi substituído aos 80 minutos após choque com Toni Martínez, abordou ainda Otávio, Diogo Costa, Diogo Leite e Felipe Anderson:

[Lesão de Pepe:] «Tivemos o capitão de equipa, não sabemos da gravidade da lesão, vamos esperar que corra da melhor forma.»

[Se o FC Porto joga melhor com Otávio em campo:] «O Otávio está num excelente momento, como outros, mas é de realçar o trabalho da equipa e este ciclo de jogos incrível que temos tido. Estarmos em todas as frentes é fantástico.»

[Diogo Costa e Diogo Leite, se têm correspondido:] «Conheço o valor, a qualidade, estão a cumprir com o que eu espero e de acordo com o trabalho diário deles. São dois jogadores da formação que se aplicam muito, são profissionais, têm qualidade e têm o processo normal de evolução e aprendizagem.»

[Felipe Anderson é jogador à Porto?:] «É jogador do FC Porto, até final da época.»