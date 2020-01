Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV, após ter batido o Vitória de Guimarães (2-1) e garantido a presença na final da Taça da Liga:



«Vivi como sempre. De forma apaixonada, a viver muito o que são os diferentes momentos do jogo. Foi um jogo muito competitivo num relvado por vezes difícil. Em termos de aderência os jogadores tiveram algumas dificuldades, mesmo com as botas adequadas. Os jogadores tiveram compromisso, bateram-se e quiseram ganhar o jogo. Entrámos bem no jogo. Os primeiros 45 minutos, dentro do que foi o equilíbrio geral, tivemos várias situações para marcar. Não foram flagrantes, mas foram situações nas quais poderíamos ter sido mais felizes. O Vitoria fez o primeiro remate no final da primeira parte e depois de dois jogadores do FC Porto terem escorregado.»



«Na segunda parte não entrámos tão bem. O Vitória esteve melhor que nós até ao penálti. Sem criar criar grande perigo, controlou. Não saímos com muito critério e depois sofremos o penálti. A partir daí voltámos a estar por cima até à parte final. É normal que o Vitória tivesse arriscado tudo. Conseguimos um resultado importante para estar na final, era o que queríamos.»



[Substituição do Uribe pelo Manafá]:



«Foi para ganhar o jogo. Nem estava a pensar nos penáltis. O Vitória tem uma dinâmica muito interessante na esquerda, com um médio a cair no corredor e com o Davidson e Florent, que são jogadores com qualidade e que promovem trocas. Criaram algumas situações e o Corona podia estar exposto, já tinha amarelo. Não queria isso. Queira dar mais fulgor ao ataque. Por isso, meti o Corona na frente e o Manafá, que é rápido e muito competente a defender e é capaz de esticar o jogo da melhor forma. Pensei aquilo naquele momento. Depois troquei o Marega e lancei o Baró para apanharmos o primeiro médio de construção do Vitória que estava a chegar facilmente à largura. Um dos avançados não estava a recuar e se um dos nossos médios saísse na pressão, ficávamos em inferioridade. Foi sempre a viver o momento e a pensar no que o jogo precisava. Queria ganhar quando sofremos e queria manter quando estávamos por cima.»



[Jogo com o Sp. Braga na final]:



«Vai ser um bom espetáculo. Vamos descansar e pensar a partir de amanhã de manhã na final.»



[Ausência de Danilo]:



«O Danilo tem sido um jogador fantástico em termos de espírito de sacrifício. Ele tem jogado com uma limitação grande no joelho e tem dado tudo à equipa. Achei que não estando a 100 por cento, achei que era melhor descansar. Foi simplesmente isso.»