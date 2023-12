Sérgio Conceição, na flash-interview da Sport TV, após a vitória do FC Porto sobre o Leixões por 2-1, em jogo da Taça da Liga

«É de louvar a forma como o Leixões veio aqui defender e a apostar nos ataques rápidos, estávamos precavidos, mudámos muitos jogadores para dar minutos àqueles que não têm jogado tanto, por lesões. Quando as equipas se fecham muito é preciso ter mais rotina de jogo, o que complica a nossa tarefa. Foi um jogo sério das duas equipas. É de louvar estas pessoas que vieram aqui. O FC Porto não está habituado a não jogar para nada. Não se fez tudo bem, mas houve coisas positivas. Foi um jogo entretido.»

«O Wendell sentiu-se bem e a nossa preocupação é essa. Com algumas lesões aparecem estes jogadores determinados, mas o jogo é outra coisa, diferente dos treinos. É mais uma opção, estamos contentes com ele e com outros, como o Ivan Jaime. Não dei nada a ninguém, eles mereceram jogar.»

«Sou um privilegiado. Tenho uma família linda, gosto do que faço, no clube que gosto. Quero apenas continuar assim, mas quero mais para os outros, para os portugueses, muita saúde. Vejo situações de idosos, de crianças, onde há muito sofrimento. Gostava que muitos desses fossem aliviados, com um mundo melhor.»

«São momentos bonitos, estamos concentrados no jogo. Eles têm a profissão deles, nós separamos as águas. Em casa depois somos uma família.»