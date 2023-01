O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, garantiu que a equipa não treinou especificamente o momento dos penáltis para a final da Taça da Liga, ante o Sporting, defendendo que isso «vai-se treinando» ao longo da época.

«Tudo é importante, mas posso confidenciar que não treinei. Faz parte das unidades de treino, esquemas táticos, mas acho que, na véspera de um jogo, treinar penáltis, quem bate bem, se falha, vai com o pensamento para o jogo que acho que é de evitar, no que sou como treinador. Não é na véspera de uma final que se vai treinar penáltis, isso vai-se treinando», afirmou, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo marcado para as 19h45 de sábado, em Leiria.

Esta é a terceira final de Taça da Liga para Sérgio Conceição enquanto treinador do FC Porto, que perdeu a edição de 2018/19 para o Sporting no desempate por penáltis (1-1, 1-3 após penáltis) e a de 2019/20 para o Sporting de Braga, por 1-0.

«[O FC Porto] tem de marcar mais golos do que o Sporting, para ganhar esta competição, que é um dos objetivos. Era um objetivo estar na final e estamos, como era estar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Não está a ser tudo positivo. No campeonato temos algum atraso em relação a dois adversários. De qualquer maneira, há muita coisa positiva este ano, temos a possibilidade de conquistar mais um título. Percebemos que vamos defrontar um Sporting, que apesar de em termos estruturais ser a mesma equipa, a dinâmica é diferente, tem nuances diferentes no seu jogo. É perceber isso, trabalhar, focar naquilo que é a nossa equipa e perceber também que, do outro lado, está um adversário de patamar elevadíssimo, que trabalha há algum tempo com a sua equipa técnica – e bem – e que vamos ter um jogo de grau muito alto em termos de dificuldade. Mas, às vezes, os jogos que pensamos teoricamente mais fáceis, tornam-se mais difíceis e vice-versa. Amanhã é uma final. Como disse também, depois do jogo com o Académico de Viseu, as pessoas não vão olhar tanto para a beleza do jogo, mas para o resultado final e na verdade fomos a duas finais desta competição e perdemos. Nós, falo da equipa técnica e grupo. Amanhã temos a possibilidade de ganhar mais um título», afirmou Conceição, no lançamento do encontro.

Conceição também lembrou que, apesar de o FC Porto ter menos um dia de descanso face ao Sporting, que jogou na terça-feira ante o Arouca (o FC Porto defrontou o Ac. Viseu na quarta-feira), que os leões já estiveram do outro lado.

«O Sporting já esteve do outro lado. Nós agora temos menos um dia de descanso, o Sporting já teve noutras alturas, também nesta competição, salvo erro. Acho que toda a gente está no mesmo patamar. Sabemos que os jogadores são mais próximos, se calhar, de ter uma lesão e sermos prejudicados depois nas outras competições, é nesse sentido que falei. Jogar ao quarto dia não é a mesma coisa que ao terceiro dia e depois estamos a disputar um final, contra um adversário fortíssimo e todos os minutos de recuperação são importantes. Também não vou utilizar isso como desculpa no final do jogo», disse.