Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Desp. Chaves (4-2), na última jornada da fase de grupos da Taça da Liga. O FC Porto qualificou-se para a Final Four e vai defrontar o V. Guimarães.

- [Sequência de jogos] Tivemos um ciclo de jogos muito exigentes. Foram nove jogos todos muito importantes, pois queríamos seguir em frente na Liga Europa, na Taça de Portugal e na Taça da Liga, daí encararmos este jogo com a determinação necessária. Foram oito vitórias e um empate que nos deixa com uma porta aberta para encararmos o ano de 2020 com otimismo.

- [Sobre o jogo] - Entrámos bem no jogo. Fizemos três golos. Na segunda parte houve alguns momentos menos bons que não me agradaram. Sofremos dois golos e eu prefiro ganhar por um zero do que ganhar por 4-2. Vamos ter que retificar alguns aspetos. Foi uma vitória justa da minha equipa.