Declarações do treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 2-1 ante o Paços de Ferreira, em jogo dos quartos-de-final da Taça da Liga. É o quarto apuramento consecutivo do FC Porto para a «final four», fase à qual foi sempre com Conceição:

«Desde que estou aqui estivemos sempre na ‘final four’ e vamos tentar ser mais felizes do que nos anos anteriores. Jogo consistente, perante uma excelente equipa, que se organiza bem, que sabe o que faz, que percebe os pontos fortes do adversário e tenta anulá-los com um processo defensivo acima da média, na minha opinião. Mas, mesmo assim, conseguimos criar ocasiões para ir para intervalo com vantagem.»

«Na segunda parte, tivemos quatro ou cinco ocasiões claras além dos golos. Podíamos e devíamos estar mais tranquilos na parte final e o Paços fez golo no primeiro remate enquadrado. Estávamos atentos às transições ofensivas do Paços, acho que a equipa nesse sentido esteve bem. Vitória justa da nossa parte e primeiro objetivo cumprido.»

«Jogamos contra adversários e que têm qualidade, a nossa vitória é inquestionável, um golo do Paços que não devia acontecer, mas aconteceu. Houve um comportamento e um rigor que gostei, defensivamente.»

«Há preparação, trabalho, dedicação dos jogadores. Com o hábito de trabalharmos e jogarmos sempre para ganhar, mesmo sem ser provas a eliminar, quando não acontece a vitória ficamos muito desiludidos, frustrados. Acho que também é a habituação que os jogadores têm e a forma como vivemos aqui. Trabalhamos no máximo e pode não ganhar-se sempre porque o futebol é assim, mas estamos mais perto de ganhar. Aquilo que é demonstrativo é a personalidade e o caráter do grupo. Por isso é que não entendo falarem em dez, oito ou cinco minutos e pegar num momento só e não olhar para o jogo completo. Fizemos um bom jogo, não espetacular, mas criando oportunidades.»