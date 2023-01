Um adepto do FC Porto e outro do Sporting estão impedidos de assistir à final da Taça da Liga, no estádio Dr. Magalhães Pessoa, devido ao uso de artefactos pirotécnicos nos jogos das meias-finais.

A Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD) divulgou esta sexta-feira que aplicou a «medida cautelar de interdição de acesso a recintos desportivos» a esses dois adeptos, ficando assim ambos impedidos de marcar presença em Leiria.

«O adepto do Sporting, de 26 anos, e o adepto do FC Porto, de 18 anos, foram identificados graças à intervenção da PSP de Leiria e das unidades de Spotters da PSP de Lisboa e Porto e já não poderão assistir à final da competição», lê-se no comunicado da APCVD.

Em causa está o comportamento do adepto do Sporting no jogo das meias-finais com o Arouca (2-1) e o comportamento do adepto do FC Porto no duelo com o Académico Viseu (3-0).

«Os arguidos foram notificados da acusação e, no final do processo, poderão ser punidos pela APCVD com coima entre os 1.000 e os 10.000 euros e sanção acessória de interdição de acesso a recintos desportivos até dois anos. Em caso de incumprimento da medida decretada pela APCVD, estes adeptos incorrem no crime de desobediência e poderão ser detidos pelas autoridades policiais», acrescentou o organismo.

De acordo com o Ponto Nacional de Informações sobre o Desporto, atualmente 270 adeptos estão impedidos de aceder a recintos desportivos, cerca de 200 por decisão da APCVD e o restantes por ordem judicial.