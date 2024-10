Stephen Eustáquio, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto diante do Moreirense, por 2-0, no jogo dos quartos de final da Taça da Liga:

«É uma competição especial para mim, obviamente tive o prazer de marcar na «final four» do ano em que a conquistámos. Estou muito feliz por ter marcado novamente, queremos muito ganhar a Taça da Liga. Fizemos algumas alterações, quando se altera as dinâmicas custam a entrar no jogo, alguns não falam bem português e fica mais difícil. A equipa foi sempre comprometida, sinto que demorámos a entrar no jogo, mas a segunda parte foi excelente e a vitória foi forte.»

«Sporting nas meias-finais? É um adversário difícil, já ganhámos de maneira épica na Supertaça e para o campeonato eles têm vantagem. São sempre jogos que gostamos de jogar.»

«Sporting sem Amorim? Temos de tomar atenção ao que nós fazemos e temos equipa suficiente para lhes ganhar.»