Fábio Cardoso, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview à Sport Tv, após a derrota em casa do Estoril, na segunda jornada do Grupo D da Taça da Liga:

«[O que é que falhou?] Não conseguimos a vitória, que é o que queremos em todos os jogos. Há muito que trabalhar e melhorar. O nosso foco já está no próximo jogo, que é o Casa Pia.

[Estoril vence duas vezes o FC Porto. O que podiam ter feito melhor?] Podíamos ter marcado mais e sofrido menos, é ver e analisar agora. O mister vai analisar o que temos de melhorar e vamos continuar a trabalhar, que é isso que queremos. Sem querer tirar mérito ao Estoril, mas é muito demérito nosso.

[Sem hipóteses de chegar à final four da Taça da Liga, viram o foco para as restantes competições] Queremos ganhar todas as competições, a Taça da Liga não era exceção. É olhar para o que nos resta e continuar a trabalhar para vencer os jogos que nos faltam.»