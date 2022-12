Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a passagem aos quartos de final da Taça da Liga confirmada com uma goleada por 4-0 ao Vizela, na última jornada do grupo A da Taça da Liga:



«Não saí muito satisfeito com a primeira parte. Tenho a certeza que se entrasse o mesmo 11 inicial agora, daria uma resposta diferente. Acho que não estávamos a fazer o que tínhamos de fazer como equipa, percebendo que o Vizela, na sua estratégia e dinâmica com bola, podia mudar. Tem um treinador diferente. Não podemos controlar a forma como o adversário atua, mas sim condicionar em função das nossas características.



Eles estavam a sair com facilidade a partir do guarda-redes. Normalmente somos muito fortes nessa pressão e no que permitimos ao adversário com bola. Na primeira parte o jogo foi entretido, quando digo entretido, foi um jogo de nível mais baixo. A segunda parte foi melhor a todos os níveis e depois fizemos os golos naturalmente. Foi uma vitória justa com algumas coisas que não gostei, é verdade.»



[O campeoanto vai ser conquistado por quem se adaptar melhor a este paragem]:



«Já tive oportunidade de falar sobre isso na antevisão a este jogo. Disse que podemos tirar algumas conclusões lá para a frente. É importante estarmos atentos. Planeámos de acordo com o calendário e com o Mundial a meio da época para que os jogadores dentro do possível... alguns vieram lesionados das seleções, mas não podemos controlar. Os que estão disponíveis, casos do Taremi e do Otávio chegaram muito bem, focados, concentrados e fisicamente disponíveis e bem para dar o seu contributo à equipa. Quem ficou cá, trabalhou connosco não só a nível coletiva, vimos alguns jogadores de forma assídua da equipa B e fizemos muito trabalho espefício com eles. As conclusões vamos tirar mais lá para a frente.»