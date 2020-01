Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio de Braga, após a derrota (1-2) frente ao FC Porto, que elimina os vimaranenses da Taça da Liga:

[De igual para igual com os grandes mas sem resultados. O que falta?] «É nítido a nossa dimensão, a nossa grandeza fora de campo. É visível o que arrastamos para os estádios. As respostas têm sido de nível razoável para bom, frente aos grandes discutimos o jogo mas depois nos jogos não conseguimos. A equipa tem ideia, organização, ataca muito, mas a verdade é que na concretização os ditos grandes têm feito a diferença. Precisamos de crescer dentro do jogo, eu também como treinador preciso de ser mais competente. A grande diferença faz-se na finalização, porque em posse de bola e ataques tempos estado como os grandes».

[Falta de experiência tal como na Liga Europa?] «Já conversámos sobre essa questão. Temos uma equipa jovem, são dores de crescimento. A exemplo dos jogos com os grandes, na Liga Europa a equipa foi crescendo. Não teve bons resultados nos primeiros jogos mas nos últimos empatou duas vezes e ganhou uma. Teve crescimento. Precisamos de crescer urgentemente nestes jogos, perceber o que o jogo dá. É verdade que temos muita juventude mas não me posso lamentar. Ao que a equipa produz devia ganhar muitas mais vezes, é um facto».

[Tirou Lucas Evangelista por João Pedro, o que pretendia?] «O Lucas é um jogador que acrescenta, dá a vida, mas já estava algo agastado. A semana não foi fácil, tinha sintomas gripais, mas estava cansado. A intenção foi tirar um homem do meio campo para acrescentar um homem na frente».

[Pepê numa linha de cinco] «Linha de cinco? Não me parece. Os laterais estavam projetados, a ideia era atrair para fazer jogo interior e ter opções tanto por fora tanto por dentro. A ideia era atrair os dois médios do Porto e ter os laterais na largura. A ideia era essa, muitas vezes não sortia efeito».