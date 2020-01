Declarações de Ivo Vieira, treinador do V. Guimarães, na sala de imprensa do Estádio de Braga, após a derrota (1-2) frente ao FC Porto, que elimina os vimaranenses da Taça da Liga:

«Acho que tivemos aqui um jogo bem disputado entre duas equipas que quiseram ganhar. O FC Porto foi muito forte, mas o Vitória, foi bem visível, foi enorme, por aquilo que aconteceu na bancada. Merecíamos mais por aquilo que fizemos. Depois de estar em vantagem não podíamos, de forma alguma, consentir o golo. Fez com que o Porto voltasse ao jogo. No futebol não se vive do se, mas foi muito consentido, temos de ter mais nervo num momento daqueles. Nessa fase se intranquilizássemos o jogo podíamos ter outro resultado. O Porto marcou, cresceu, nem sempre bem jogado mas tentámos. De forma justa ou injusta o Porto fez dois golos, nós só fizemos um, fizemos dois mas um foi anulado. Não vou falar desse lance, nunca falo, já sabem, o nosso futebol precisa de saúde. Vou ter esta postura, acreditando que acrescento algo mais ao futebol português».

[Golo sofrido foi fundamental?] «Faltou um pouco mais de equilíbrio emocional após o golo. Foi esse momento que fez a diferença. Quando fizemos o golo abrandámos um pouco, com o festejo. Os jogadores lutaram muito, não me parece que seja pelo meio campo. Vamos crescendo a cada dia, considerar que foi o setor do meio campo a ter mais responsabilidade não acredito».