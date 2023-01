Pepê, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da SportTV1, após a conquista da Taça da Liga contra o Sporting, em Leiria:



«Sabíamos que ia ser um grande jogo. O Sporting é uma equipa com qualidade e iria tentar contrariar o nosso jogo. Mas trabalhámos bem. O mister orientou-nos ao intervalo para que fosse possível sair daqui com o título.



As duas equipas queriam muito ganhar este título. Sabíamos que ia ser complicado, ainda mais depois do golo. Mas trabalhámos firme, fechámos bem os caminhos e conseguimos um título inédito.



Este título dá motivação, claro. Continuamos na luta e vamos fazer o nosso trabalho. Se Deus quiser, vamos conquistar mais títulos.»