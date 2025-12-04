As chamadas de Ángel Alarcón e Yann Karamoh - este último vai estrear-se como titular - ao onze inicial do FC Porto são os principais destaques da “revolução” operada por Francesco Farioli para o jogo com o Vitória, a contar para os quartos de final da Taça da Liga.

O técnico dos portistas muda nove peças, relativamente ao jogo com o Estoril do último fim de semana, sendo Pablo Rosario, ainda que baixando para defesa-central, e Borja Sainz os únicos resistentes.

No lado do Vitória, Luís Pinto faz apenas três mexidas comparativamente ao duelo com o AVS para a Liga. Entram Tony Strata, Samu e Mitrovic para os lugares de Miguel Maga, Gonçalo Nogueira e Noah Saviolo.

ONZE DO FC PORTO: Cláudio Ramos, Martim Fernandes, Pablo Rosário, Prpic, Zaidu; Alan Varela, Gabri Veiga, Stephan Eustáquio; Yann Karamoh, Borja Sainz e Ángel Alarcón.

ONZE DO VITÓRIA: Juan Castillo, Oscar Rivas, Rodrigo Abascal, Tony Strata, João Mendes; Samu, Beni e Matija Mitrovic; Telmo Arcanjo, Nélson Oliveira e Oumar Camara.

O FC Porto-Vitória, para a Taça da Liga, arranca às 20h15 e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.