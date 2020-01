Sérgio Conceição não concorda com os analistas que colocaram o Sporting de Braga num pedestal após a vitória no Estádio do Dragão (1-2), ao mesmo tempo que desvalorizaram a exibição do FC Porto.

Durante a conversa com os jornalistas, no Olival, o treinador começou por ser confrontado com as críticas aos desempenhos de Danilo Pereira e Matheus Uribe no setor intermediário: «Não podemos olhar para a equipa olhando só para um determinado sector ou só para os jogadores do corredor central. Tem de ser uma análise mais abrangente. Não tem a ver só com eles, tem a ver com mais coisas. Tudo isso é visto, é analisado, trabalha-se em cima de alguns erros que cometemos para nos podermos apresentar da melhor forma no próximo jogo. Mas, ao contrário, do que se disse, não foi uma exibição menos conseguida.»

«Disseram que o Braga fez uma exibição excelente mas isso é mentira. É mentira. O Braga chegou nos últimos dez minutos com perigo à nossa baliza e marcou dois golos de canto, algo que passa a ser menos importante quando somos nós que conseguimos golos dessa forma. É mentira que o Braga tenha feito uma exibição excelente e que tenha sido superior ao FC Porto. Não merecíamos perder, ponto», atirou Sérgio Conceição.

O FC Porto desperdiçou dois castigos máximos frente ao Sp. Braga e prepara-se para disputar a Final Four da Taça da Liga, onde acumula desfechos negativos nos desempates com recurso à marcações de grandes penalidades. O técnico portista garante que esse não é um problema para os jogadores do FC Porto.

«Os penáltis são um problema como são os cantos, os livres frontais, os livres laterais, os lançamentos. São todos momentos de jogo importantes que trabalhamos. Faz parte do trabalho, nós trabalhamos isso, esses momentos que têm a ver com essas situações de bola parada», garantiu Sérgio Conceição.



O V. Guimarães-FC Porto joga-se no Estádio Municipal de Braga, a partir das 19h45 desta quarta-feira.



