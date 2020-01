Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio de Braga, após o triunfo (1-2) sobre o Vitória de Guimarães, que vale ao Porto a passagem à final da Taça da Liga:

[Jogo com o Braga] «Vamos ter tempo de preparar nestes dois dias, sabendo aquilo que têm sido estes últimos jogos com o novo staff técnico, a nova ideia do Rúben. Vamos preparar-nos da melhor maneira para ter outro resultado diferente do campeonato».

[Contas a ajustar com a competição?] Não. Tenho a ajustar com a Taça da Liga, Taça de Portugal, campeonato. Temos sempre contas a justar quando não ganhámos o último título. Trabalhamos para isso».

[Desvantagem por ter menos 24horas para recuperae?] «Partir em desvantagem é o que é. Depois desse jogo temos mais um na terça-feira, não chega a 72 horas. Pedimos para jogar quarta, mas não foi possível em função de um jogo mais para a frente, com o Benfica. Queríamos jogar domingo, quarta, domingo, quarta mas as nossas pretensões não foram ouvidas».