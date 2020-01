Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio de Braga, após o triunfo (1-2) sobre o Vitória de Guimarães, que vale ao Porto a passagem à final da Taça da Liga:

«Foi um jogo equilibrado, muito competitivo entre duas equipas que queriam estar na final. Os meus parabéns ao Vitória pela réplica que deu. Na primeira parte o jogo foi equilibrado, mas com predominância nossa. O primeiro remate do Vitória foi no último da primeira parte, escorregaram dois jogadores num relvado difícil. Na segunda parte, até ao penálti, com mais controlo de jogo do Vitória. Fez-me lembrar o ano passado, um penálti ingénuo aqui na meia-final. É verdade que apesar do controlo não houve situações de perigo e vimo-nos a perder. Reagimos muito bem, uma grande demonstração de caráter dos jogadores. Depois na parte final houve aquela situação do golo anulado mas penso que a vitória é inteiramente justa».

[Vitória importante pelo momento do clube] «É uma vitória que nos permite estar na final da Taça da Liga, uma demonstração de grande caráter após sofrer golo. Às vezes falham-se penáltis, os jogadores que falharam os penáltis no último jogo hoje marcaram, isto é o futebol. Sabendo que podemos melhorar temos de continuar a nossa caminhada».