Já eliminado da Taça da Liga, depois do desaire na visita ao Estoril, o FC Porto ainda vai ter de jogar com o Leixões e perspetiva casa cheia no Estádio do Dragão.

Os portistas informaram que já venderam 42 mil bilhetes para o encontro da última jornada da fase de grupos da competição.

O FC Porto, refira-se, recebe o Leixões no próximo sábado, às 20h30.