O FC Porto recebeu e venceu o Leixões, por 2-1, este sábado, no jogo que encerrou o grupo D da Taça da Liga.

Num duelo entre dois clubes já eliminados à partida para jogo, o FC Porto adiantou-se no marcador por Francisco Conceição (7m). Fabinho empatou de penálti (14m) e Mehdi Taremi, de penálti fez o 2-1 aos 85 minutos.

Os dragões acabam o grupo D com três pontos, atrás do Estoril, com seis. O Leixões termina sem pontos.