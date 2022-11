FIGURA: Toni Martínez

Acompanhou de forma evidente a reação a equipa à desvantagem de dois golos após o intervalo, mostrou mais crer e atitude na luta pela bola e pelos lances e conseguiu, por fim, o golo do empate, já após ter proporcionado, ainda com o 1-2 no marcador, a defesa do jogo a Samu.

MOMENTO: arrancada para a meia surpresa (16m)

O primeiro golo do Mafra no Estádio do Dragão surgiu numa bela fuga à defensiva do FC Porto, com Lucas Silva a escapar de Marcano e de Fábio Cardoso para servir Ença Fati. O primeiro capítulo de uma noite que não acabou 100 por cento feliz para o Mafra, mas que influenciou um desfecho indesejado para o FC Porto e que coloca em total equilíbrio o grupo A ao fim da primeira jornada.

OUTROS DESTAQUES

Ença Fati: endiabrado, o extremo do Mafra conseguiu um bom jogo no Dragão e já vinha dando tentativas de alguma irreverência quando abriu o marcador aos 16 minutos de jogo. Conseguiu algumas boas saídas pelo corredor esquerdo e criou algumas dificuldades à defensiva do FC Porto.

João Mário: uma entrada positiva para a segunda parte, impulsionando a ofensiva do FC Porto pelo lado direito. Esteve perto de um golaço, quando o FC Porto procurava chegar ao empate ainda antes da hora de jogo.

Gui Ferreira: deixou a sua marca em jogo, sobretudo quando dobrou a diferença para o Mafra, de penálti, perto do intervalo. Não tremeu perante os assobios da plateia do Dragão e perante Cláudio Ramos.

Pepê: iniciou a recuperação do FC Porto para o empate, com um golo logo a abrir a segunda parte. Conseguiu, também após o intervalo, dar coisas mais positivas à equipa.

Samu: foi em parte pelo guarda-redes do Mafra que o FC Porto não conseguiu a vitória esta noite. Depois de uma primeira parte em que pouco trabalho teve, sobressaiu com uma enorme intervenção a negar o empate a Toni Martínez e, em cima do minuto 90, negou o 3-2 a Uribe, num forte pontapé, num livre direto.