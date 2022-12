O FC Porto foi multado em 2.550 euros na sequência do jogo em Chaves, na passada quinta-feira, 8 de dezembro, para a Taça da Liga, por confrontos entre adeptos ao intervalo do encontro, na bancada, além de incidências com adeptos da equipa da casa, após o apito final.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina, o comportamento dos adeptos visitantes foi «correto, salvo o incidente ao intervalo», em que houve «confronto entre si, dos elementos dos GOA do FC Porto, deflagração de objetos pirotécnicos durante o desenrolar do jogo», além de «confronto no pós-jogo, no exterior do estádio, com os adeptos visitados».

Da explicação do castigo refere-se ainda, «no intervalo do jogo, desordem, no interior da ZCEAP, Bancada Topo Norte, onde se encontravam os GOA do FC Porto, entre os elementos dos mesmo GOA, havendo necessidade de uma intervenção musculada do efetivo policial, nomeadamente com a utilização do FD/UEP/CI Porto, com objetivo de repor a ordem pública, retirar um ferido resultante dos confrontos entre adeptos e salvaguardar a integridade física dos elementos desta PSP­ Spotters que tentavam apaziguar a situação». «A intervenção, cumprindo todo o preceituado legalmente estabelecido, cumpriu os objetivos propostos, não havendo a referenciar qualquer dano físico ou material da mesma resultante. Não foi possível identificar os intervenientes/causadores do confronto, salvo o elemento ferido que deu entrada na Unidade Hospitalar de Chaves, com ferimentos aparentemente ligeiros», lê-se, na nota do CD da FPF.

Em comunicado, no dia após o jogo, que terminou com vitória do FC Porto por 2-0, a Polícia de Segurança Pública (PSP) deu conta de um ferido em resultado dos confrontos ao intervalo e que, após o encontro, houve novos confrontos, entre adeptos das duas equipas.

No mapa de castigos do CD da FPF, é referido ainda que se «aguarda esclarecimento» por parte do Desportivo de Chaves e do FC Porto.