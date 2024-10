O FC Porto vai defrontar o Moreirense no Estádio Municipal de Aveiro na próxima quinta-feira, no jogo dos quartos de final da Taça da Liga.

A informação foi inicialmente avançada pelo jornal Record e entretanto confirmada pelo Maisfutebol.

Esta decisão decorre do cumprimento da interdição do Estádio do Dragão, castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), ainda relativo ao Moreirense-FC Porto da 1.ª jornada do campeonato 2023/24.

«O arremesso de artigos pirotécnicos resultou uma situação de perigo grave para a segurança dos espetadores que se encontravam nas bancadas para onde os referidos artefactos foram lançados, situação de perigo essa que se materializou em lesões da saúde e da integridade física das duas crianças atingidas com a deflagração dos dois petardos», pode ler-se, então, no documento do CD que serviu de justificação a este castigo aplicado ao FC Porto.



Entretanto, o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) chegou a anular a decisão do CD, após recurso da SAD portista, tendo a FPF apresentado posterior recurso para o Tribunal Central Administrativo, que manteve o castigo aplicado.

A reação dos dragões

Menos de uma hora depois de conhecida esta decisão do CD da FPF, o FC Porto reagiu, em comunicado.

«No dia 10 de outubro de 2023, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou a aplicação ao FC Porto de uma pena de interdição do Estádio do Dragão por um jogo.



Esta sanção respeita a incidentes envolvendo adeptos do FC Porto ocorridos num jogo entre o Moreirense e o FC Porto que teve lugar no dia 14 de agosto de 2023 em Moreira de Cónegos.



Após uma série de iniciativas processuais subsequentes, a decisão de condenação do FC Porto transitou agora em julgado, estando o Clube assim obrigado a cumprir a sanção de interdição do Estádio do Dragão.



No dia 24 de outubro de 2024, a Liga Portugal notificou o FC Porto de que a sanção se cumprirá no jogo da Taça da Liga entre o FC Porto e o Moreirense, agendado para o dia 31 de outubro de 2024, desde que se possa assegurar a possibilidade de realização do jogo em questão em estádio neutro, tendo sido determinado pela Liga Portugal o Estádio Municipal de Aveiro para a realização do encontro.



O FC Porto comunicará, ainda durante o dia de hoje, os detalhes organizacionais relativos ao jogo, destacando-se, desde já, que tendo em consideração a neutralidade do recinto e o previsto no artigo 45.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portugal, todos os sócios do FC Porto estão sujeitos ao pagamento de ingresso de público para o jogo em questão.



Finalmente, não obstante esta sanção se reporte a factos e circunstâncias que ocorreram em momento anterior à sua entrada em funções, a administração do FC Porto entende que importa fazer duas reflexões essenciais acerca deste processo, designadamente em face da impossibilidade de o Clube realizar este jogo em casa, perante os respetivos sócios e adeptos:

- por um lado, realça, uma vez mais, a importância de que os adeptos do FC Porto procurem cumprir em todos os jogos e em todos os estádios a regulamentação aplicável, primeiro para proteção do público em geral e, segundo, para que o clube não sofra as consequências (designadamente disciplinares) do incumprimento dessas regras;

- por outro, o FC Porto regista a natureza e severidade da sanção em questão e a celeridade com que se tramitaram os respetivos procedimentos ao nível das várias instâncias envolvidas, esperando, naturalmente, que processos semelhantes envolvendo outras entidades sejam tratados de forma equivalente no futuro.»

[artigo atualizado]