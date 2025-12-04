Escândalo no Dragão! O Vitória de Guimarães impôs esta noite a primeira derrota a nível interno ao FC Porto, esta época, e está apurado para a «final four» da Taça da Liga.

FC Porto-Vitória: ficha e filme do jogo

Os dragões até começaram melhor, com um golo de Gabri Veiga logo aos 8 minutos, mas erros sucessivos ofereceram o triunfo aos minhotos.

Ainda antes do intervalo, Rosario fez um penálti, após uma perda de bola, e permitiu a Nélson Oliveira empatar o jogo.

Já na segunda parte, Varela «ofereceu» a Samu o golo da reviravolta vitoriana. Tudo isto antes de Eustáquio fazer falta para nova grande penalidade para o Vitória, desta vez convertida por Camara, que fechou o resultado final em 3-1, aos 78m.