Taça da Liga
Taça da Liga: FC Porto-Vitória, 1-3 (resultado final)
Erros causam escândalo no Dragão
Escândalo no Dragão! O Vitória de Guimarães impôs esta noite a primeira derrota a nível interno ao FC Porto, esta época, e está apurado para a «final four» da Taça da Liga.
FC Porto-Vitória: ficha e filme do jogo
Os dragões até começaram melhor, com um golo de Gabri Veiga logo aos 8 minutos, mas erros sucessivos ofereceram o triunfo aos minhotos.
Ainda antes do intervalo, Rosario fez um penálti, após uma perda de bola, e permitiu a Nélson Oliveira empatar o jogo.
Já na segunda parte, Varela «ofereceu» a Samu o golo da reviravolta vitoriana. Tudo isto antes de Eustáquio fazer falta para nova grande penalidade para o Vitória, desta vez convertida por Camara, que fechou o resultado final em 3-1, aos 78m.
