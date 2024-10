O FC Porto defronta o Moreirense esta noite, no jogo que vai definir o último apurado para a final-four da Taça da Liga e que será disputado em Aveiro, dada a interdição do Estádio do Dragão.

Devido ao calendário apertado, Vítor Bruno deve preparar-se para fazer mexidas na equipa, começando logo pela baliza, com Cláudio Ramos a assumir o papel de titular nas taças. Samu, o goleador dos dragões, também merecerá descanso esta noite.

Grujic juntou-se ao boletim clínico dos azuis e brancos e é baixa para esta partida, assim como Marcano, enquanto Zaidu está em dúvida.

Já do lado dos cónegos, César Peixoto apostará numa equipa semelhante àquela que tem apresentado no campeonato.

O encontro entre FC Porto e Moreirense está marcado para as 20h45 desta quinta-feira, com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.

Percorra a galeria associada e veja os onzes prováveis para o FC Porto-Moreirense