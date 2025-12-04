Entre jogos do Campeonato Nacional, FC Porto e V. Guimarães encontram-se esta quinta-feira em jogo em atraso para a Taça da Liga.

O encontro que decide a última vaga na Final Four em Leiria deverá ser pródigo em mexidas nos onzes, especialmente nos dragões de Farioli.

O técnico italiano já sabe que não vai poder contar com Luuk de Jong, lesionado durante seis a oito semanas, já Deniz Gül ainda está em dúvida no ataque. A dupla de centrais voltará a ser Pablo Rosário e Prpic, enquanto no meio-campo, Alan Varela deve regressar, já Mora volta ao banco de suplentes.

Do lado do V. Guimarães, as mexidas em relação à goleada frente ao AVS deverão ser poucas com a única dúvida a passar pela presença ou não de Mukendi, que sofreu um toque no último encontro.

De recordar, o FC Porto-V. Guimarães tem início às 20h-15 desta quinta-feira, com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol. O vencedor deste encontro vai defrontar o Sporting em Leiria, na meia-final da competição.

Veja na galeria associada os onzes prováveis de FC Porto e V. Guimarães.