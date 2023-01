A FIGURA: Otávio

O médio internacional português está em todo o lado. Ele ataca, ele defende, ele puxa pelos colegas, pica os adversários… Está em todas. Acelera o jogo nos momentos certos, pausa-o quando tem de pausar. É a alma deste FC Porto e não admira que Conceição não abdique dele. Encarnou de forma perfeita o que foi pedido por Sérgio Conceição para a partida. Foi bonito? Muitas vezes não, mas foi mais uma daquelas exibições que vale… títulos.

O MOMENTO: Sporting trava no vermelho de Paulinho (72m)

Em menos de 10 minutos, o avançado viu dois cartões amarelos a castigar lances com Otávio. Na segunda parte já se jogava pouco, mas depois da expulsão de Paulinho, o Sporting não voltou a conseguir ameaçar a baliza de Cláudio Ramos.

OUTROS DESTAQUES

Eustáquio

Sente-se bem em casa, o médio do FC Porto, natural da Nazaré, perto de Leiria. Demorou mais três minutos a inaugurar o marcador do que tinha feito na meia-final com o Académico Viseu. Tentou a sorte aos 10 minutos, com um remate à entrada da área, que Adán tentou segurar e deixou escapar entre as mãos.

Cláudio Ramos

Foi o dono da baliza do FC Porto na Taça da Liga e voltou a mostrar as razões para a confiança de Sérgio Conceição, depois de ter chegado à final com apenas dois golos sofridos em cinco jogos. Tirando um cruzamento ainda na primeira parte, teve uma noite sem erros, mesmo com o Sporting a atacar mais do que o FC Porto. Ao minuto 36 teve a «estrelinha» do seu lado, quando viu dois remates acertarem nos ferros em poucos segundos.

Porro

A dar tudo até ao fim? No jogo que pode ter marcado a despedida, numa altura em que ganha força uma possível mudança para o Tottenham, o lateral espanhol voltou a ser um dos melhores do lado dos leões. Continua a ser o jogador que mais desequilibra individualmente em termos ofensivos, como mostrou com o remate em que acertou na trave, ou nos inúmeros cruzamentos à procura de Paulinho.

Edwards

Juntamente com Porro, foi o jogador que mais tentou aproximar o Sporting do golo. Ensaiou o remate de longe várias vezes, viu um golo anulado por 41 centímetros, e a equipa ressentiu-se quando o inglês perdeu «pilhas».