Taremi, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV2, após a derrota nos Açores contra o Santa Clara (3-1), em jogo da segunda jornada do grupo D da Taça da Liga:



«Não era o resultado que queríamos. Tivemos várias oportunidades para marcar, mas não fomos felizes. Vamos continuar a tentar o nosso melhor no futuro. Obrigado aos nossos adeptos que vieram aqui. Vamos ver o que o futuro nos reserva, vamos continuar a tentar fazer o nosso melhor.»



Ciclo de jogos? É normal. Somos o FC Porto e estamos habituados a jogar de três em três dias. É difícil para nós, mas o futebol é assim.»