O avançado inglês Danny Namaso deu vantagem ao FC Porto no terreno do Desportivo de Chaves, com um bis em quatro minutos, em jogo da segunda jornada do Grupo A da Taça da Liga.

Aos 55, João Mário tirou o cruzamento da direita e o camisola 19 encostou para fazer o 1-0. O segundo golo chegou aos 59 minutos, após um passe atrasado de Toni Martínez.

Ora veja: