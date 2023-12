O FC Porto recebeu e venceu o Leixões por 2-1 e despediu-se da Taça da Liga com uma vitória.

Francisco Conceição marcou para o FC Porto logo aos sete minutos, mas aos 14 minutos Fabinho fez o empate na conversão de uma grande penalidade. A equipa de Sérgio Conceição chegou à vitória também de penálti. Taremi, aos 85 minutos, deu o triunfo ao FC Porto.

Os dragões terminam o Grupo D da Taça da Liga, no segundo lugar, com três pontos. O Leixões acaba no último posto, com zero pontos. O Estoril, com seis pontos, segue para a final-four da prova, onde vai defrontar o Benfica.