Praticamente 16 meses depois, Iván Marcano voltou a treinar sem limitações no FC Porto, um momento com forte simbolismo, que Vítor Bruno pontuou na conferência de antevisão ao jogo com o Sporting, para a meia-final da Taça da Liga.

«Ele tem-nos acompanhado e é uma voz que é muito importante para nós. É muito influente no balneário, alguém que acrescenta sempre valor nas intervenções que tem e que é muito ouvido ali dentro», elogiou o treinador portista.

Marcano sofreu uma rutura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em setembro de 2023, num jogo frente ao Estrela da Amadora. Uma lesão grave, contraída pela segunda vez no espaço de apenas três anos, depois de ter tido o mesmo problema, em maio de 2020, num período de pausa competitiva pela pandemia de covid-19.

À lesão na Reboleira, seguiram-se 477 dias em processo de recuperação, uma travessia no deserto que chega, agora, ao fim. Aos 37 anos, Iván Marcano cumpre a 10.ª temporada no FC Porto. Entre outros registos importantes, é o defesa com mais golos apontados na história do clube, com 30 remates certeiros.

O FC Porto-Sporting, que abre as meias-finais da Taça da Liga, joga-se esta terça-feira (19h45), no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A partida terá acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.