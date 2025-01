Declarações de Vítor Bruno na conferência de imprensa posterior à vitória do Sporting sobre o FC Porto na Taça da Liga (1-0):

[Análise]

«Primeira parte com 35 minutos de qualidade nossos. A perceber que espaço tínhamos de percorrer até chegar a baliza. Dois lances que podíamos definir de outra maneira. Podíamos enquadrar de outra maneira. Na parte final, o Sporting acerca-se da nossa baliza. A segunda parte abre com golos o Sporting, tentamos a partir do banco responder pelos flancos. Zaidu de um lado e João Mário do outro. Jogo decidido no detalhe, por uma equipa mais feliz do que outra. É futebol.»

[O que mudou de uma parte para outra para menor eficácia da pressão?]

«Não fizemos marcações individuais, era preciso ter cuidado com a forma como o Sporting construía. Tentámos ter outro pendor ofensivo. Fomos mais acutilantes a espaços. O Sporting tem alguém que é muito uma referência na frente, forte na transição. Não me parece que o Sporting tenha saído de zonas de pressão com facilidade na segunda parte. O que melhorou foi a forma como o Sporting gere o jogo. Temos de perceber como ferimos estes adversários. Temos de gerir o jogo não só por fora como também por dentro. Não fomos competentes para criar ocasiões em maior número. O jogo foi muito dividido. Jogo acabou, competição arrumada e pensamento canalizado para o campeonato. Queremos muito voltar a ser campeões este ano.»

[Confusão no final do jogo]

«O que se passa no campo fica no campo. O que não pode acontecer é o que já vi num jornal, escreverem que o Vítor Bruno pediu explicações ao Conrad Harder. Isso é falso. Fui interpelado pelo Harder e reagi naturalmente.»