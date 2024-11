Vítor Bruno, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Moreirense, por 2-0, a contar para os quartos de final da Taça da Liga:

«Muito contente por quem entrou de início no onze, estas rotinas não são a mesma coisa em jogo e acho que foram muito sérios e competentes. Para mim é um sinal muito bom, de dúvida que me dão, quero levá-los ao máximo sempre. A vitória foi perfeitamente justa, na segunda parte tivemos muitos lances para fazer golo e a energia dos jogadores deixou-me muito feliz. Algum desalento porque o estádio estava vazio e o ambiente não foi o que queríamos.»

«Alterações no onze? Tentámos lançar variantes dentro do pouco espaço de tempo que tivemos. Procuramos que o jogo seja um retrato daquilo que é o treino, queremos que os jogadores se sintam confortáveis em campo e acho que fizemos isso muito bem. Se há alguém a realçar é o Deniz Gül. Não só pela questão da língua, os jogadores foram solidários com ele, tem que se começar a relacionar com os colegas. Há que tentar dar-lhe a mão, não é fácil vir para um clube como o FC Porto e os colegas foram fantásticos. Todos os que entraram merecem uma mensagem de reconhecimento.»

«Este jogo dá-me segurança, temos de fazer este tipo de gestão, obriga-nos a ter alguma flexibilidade para atacar cada jogo. É perceber a necessidade de cada um e tomar decisões.»