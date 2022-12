Declarações do futebolista do FC Porto, Wendell, à SportTV, após a vitória por 4-0 sobre o Vizela, no Estádio do Dragão, em jogo da terceira e última jornada do grupo A da Taça da Liga:

«Sim, acho que depois do jogo contra o Mafra, em que não tivemos uma boa exibição aqui, pusemos os pés no chão, ouvimos o treinador e conseguimos um grande jogo contra o Chaves na semana passada e hoje, novamente, conseguimos fazer um grande jogo. É fruto do nosso trabalho no dia a dia, estamos a crescer jogo a jogo e agora é pensar na próxima fase. Queremos fazer mais uma final como foi hoje aqui e conseguir o apuramento para as finais em janeiro.»

«Acho que a cada jogo, mostramos vontade de querer vencer pela primeira vez esta competição. Esperamos continuar assim, fortes e focados e em janeiro esperamos estar na final.»

[Golo:] «Acho que é fruto do trabalho, trabalhamos muito a bola parada, trabalhamos incansavelmente as bolas paradas e graças a Deus saiu, esperamos que deem certo mais jogadas como essa.»