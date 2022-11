O treinador do Penafiel, Filipe Rocha, fez a antevisão ao duelo com o Benfica, na segunda jornada do Grupo C da Taça da Liga, onde espera dificuldades.

«Espero um Benfica parecido ao que jogou com o Estrela da Amadora, com uma equipa sempre forte, apesar da ausência dos jogadores que estão nas seleções. Temos de estar preparados, procurando anular os seus pontos fortes e, em posse, sermos capazes de tirar a bola da pressão deles e aproveitar os espaços que vão deixar. Não vamos só para defender», disse, em conferência de imprensa.

O técnico da formação da II Liga focou-se essencialmente no objetivo de dar minutos aos jogadores menos utilizados, assumindo que a equipa tem poucas ambições na prova.

«Estar num grupo com o Benfica, que ainda não perdeu qualquer jogo e tem goleado praticamente todos os adversários, ainda por cima com dois jogos fora, um deles na Luz, temos de ser realistas e perceber que não somos candidatos, procurando tirar outros proveitos», frisou.

Desta forma, os objetivos na Taça da Liga passam por «dar oportunidades a todos, sem correr o risco de agravar lesões».

«A nossa abordagem não tem nada que ver com a abordagem que os clubes mais fortes fazem. Frente ao Moreirense, alterámos 10 jogadores e iremos alterar significativamente a equipa de jogo para jogo. Como lhes disse no balneário, temos de aproveitar estes jogos para crescer, e temos muito que crescer em entrosamento e rotinas, para nos apresentarmos mais fortes quando o campeonato regressar», completou.

O Penafiel (zero pontos), sem Nuno Pereira, Adílio e Gonçalo Loureiro defronta o Benfica, que partilha a liderança do grupo com o Moreirense (três pontos), no estádio da Luz, às 20h45 do próximo sábado.