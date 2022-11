Declarações do treinador do Penafiel, Filipe Rocha, à SportTV, após a derrota por 2-0 ante o Benfica, em jogo da Taça da Liga:

«O Benfica está moralizado, vem de uma série de vitórias com grandes goleadas, está confiante e sabíamos que íamos ter uma tarefa difícil. Fomos tentando retardar ao máximo o primeiro golo do Benfica. A equipa, na primeira parte, foi conseguindo. O Benfica criou uma ou outra situação de perigo, podia ter inaugurado o marcador, mas nós também tivemos uma situação do Feliz que desviou num defesa e não entrou.»

«Na segunda parte, refrescámos a equipa e sofremos logo golo, o que pôs o Benfica mais confortável e confiante. O Benfica foi criando mais situações de perigo, nós tivemos outra situação que podíamos ter concretizado. A equipa foi fazendo o melhor que podia, substituições por fadiga de alguns atletas, porque o ritmo de jogo é completamente diferente da II Liga e apesar de não estar satisfeito com o resultado, porque queremos sempre alcançar pontos, não tenho muito a apontar ao grupo. Deram o melhor que podiam, ante um adversário forte.»

[Dois golos sofridos de rajada:] «Isso é se calhar o erro maior deste jogo. Uma equipa não pode baixar a cabeça e desacreditar. Estava 1-0, podíamos fazer golo e a equipa deitou tudo a perder com dois golos seguidos e acabou por complicar a tarefa.»

[Penafiel eliminado:] «Já tinha dito, a Taça da Liga não é uma competição para o Penafiel e para equipas como o Penafiel. Há equipas muito mais fortes que são as candidatas à passagem e nós com dois jogos fora, mais ainda vindo jogar ao estádio do Benfica, a tarefa seria muito difícil. Mas tem dado para rodar vários jogadores. Vamos continuar, preparando a equipa para o reinício do campeonato.»