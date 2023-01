Os jogos das meias-finais e da final da Taça da Liga, em Leiria, previstos para o final do mês de janeiro, vão ter início às 19h45.

O Sporting, que venceu as duas últimas edições, defrontam o Arouca no dia 24, terça-feira, no Estádio Dr. Magalhães. No dia seguinte, o FC Porto defronta o Académico de Viseu, da II Liga, no mesmo estádio.

A final, que vai ser disputada pela terceira vez seguida no recinto leiriense, está marcada para sábado, dia 28 de janeiro, também às 19h45.

O PROGRAMA DA FINAL FOUR DA TAÇA DA LIGA:

MEIAS-FINAIS:

Sporting-Arouca, 24 de janeiro (19h45)

Académico Viseu-FC Porto, 25 de janeiro (19h45)

FINAL: 28 DE JANEIRO

Sporting ou Arouca - Académico Viseu ou FC Porto (19h45)