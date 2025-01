Vítor Bruno, treinador do FC Porto, lançou a meia-final da Taça da Liga frente ao Sporting, partida que abre a Final Four da competição, que terá lugar em Leiria.

«A expetativa é a mesma de sempre num clube como o FC Porto. Esta competição é um objetivo da época e queremos muito ganhar. Surge num bom momento, mas gosto que a equipa seja muito desconfiada do que está a fazer e olhe com respeito e humildade para um adversário forte, que já defrontámos este ano e que vai exigir processos diferentes, com outro treinador. Vai estar a um nível muito alto. É um jogo a eliminar, queremos ganhar para estar na final», começou por dizer o técnico.

Sobre o Sporting, espera «uma equipa à imagem do seu treinador». «Fizemos a nossa base de análise relacionada com os jogos com o Benfica e em Guimarães, e mesmo com o nosso jogo em Guimarães quando Rui Borges estava no Vitória. Há vários eixos que se conseguem encontrar, numa equipa ou noutra. Mesmo do Sporting de João Pereira e Ruben Amorim, há várias configurações que estão lá e se mantêm. Há posicionamentos ligeiramente diferentes, dentro de uma estrutura que me parece similar, mas procurámos antecipar os diferentes cenários», explicou.

«Nos jogos (do Sporting) com o Vitória e com o Benfica não houve grandes diferenças de comportamentos. Num jogo houve mais golos sofridos, no outro nem tanto, houve momentos em que o Sporting esteve por cima e por baixo no jogo, faz parte. Não há muita diferença naquilo que Rui Borges foi construindo num passado recente e o que está a tentar levar para o Sporting», completou Vítor Bruno.

FC Porto e Sporting discutem, esta terça-feira (19h45), a primeira vaga na final da Taça da Liga.