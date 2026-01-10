Taça da Liga: os onzes prováveis para o dérbi minhoto numa final inédita
Em equipa que ganha (quase) não se mexe
Em equipa que ganha (quase) não se mexe
Este sábado está marcado por uma final inédita na Taça da Liga. Sp. Braga e V. Guimarães encontram-se em Leiria para descobrir quem será o «campeão de Inverno».
Do lado dos bracarenses, Carlos Vicens não desvendou se vai gerir algum tipo de cansaço, pois na conferência de imprensa de antevisão da partida, o próprio admitiu ainda não saber que onze vai alinhar esta noite. O Sp. Braga já venceu este troféu por três ocasiões, e o técnico espanhol deve avançar com a equipa que garantiu o lugar no jogo decisivo.
A mesma ideia repete-se do outro lado da barricada. No entanto, Luís Pinto, treinador dos vimaranenses, viu Diogo Sousa lesionar-se na meia-final diante do Sporting, e Samu deve ser a única mexida. O V. Guimarães segue na procura do terceiro título nacional da história, e nas palavras do seu treinador, este será o dérbi mais histórico de sempre.
De recordar, V. Guimarães e Sp. Braga jogam este sábado, às 20h, uma partida com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.
Confira na galeria associada os onzes prováveis das duas equipas.