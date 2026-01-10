Este sábado está marcado por uma final inédita na Taça da Liga. Sp. Braga e V. Guimarães encontram-se em Leiria para descobrir quem será o «campeão de Inverno».

Do lado dos bracarenses, Carlos Vicens não desvendou se vai gerir algum tipo de cansaço, pois na conferência de imprensa de antevisão da partida, o próprio admitiu ainda não saber que onze vai alinhar esta noite. O Sp. Braga já venceu este troféu por três ocasiões, e o técnico espanhol deve avançar com a equipa que garantiu o lugar no jogo decisivo.

A mesma ideia repete-se do outro lado da barricada. No entanto, Luís Pinto, treinador dos vimaranenses, viu Diogo Sousa lesionar-se na meia-final diante do Sporting, e Samu deve ser a única mexida. O V. Guimarães segue na procura do terceiro título nacional da história, e nas palavras do seu treinador, este será o dérbi mais histórico de sempre.

De recordar, V. Guimarães e Sp. Braga jogam este sábado, às 20h, uma partida com acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.

Confira na galeria associada os onzes prováveis das duas equipas.