Já são conhecidas três das quatro equipas que vão marcar presença nas meias-finais da Taça de Liga de futebol feminino.

Depois do triunfo por 2-0 no encontro da primeira mão, o Benfica deslocou-se até à Madeira e venceu o Marítimo por 3-0, com golos de Lara Martins (nove minutos), Ucheibe (15 minutos) e Joana Silva (44 minutos).

Assim sendo, as águias vão medir forças com o Torreense nas «meias» da competição, sendo que a formação de Torres Vedras recebeu e venceu o Racing Power por 2-1, depois do nulo registado na primeira mão.

Salome Prat deu vantagem à equipa da casa aos nove minutos, sendo que apenas na segunda parte é que o resultado sofreu alterações. Aos 68 minutos, Daniuska Rodriguez fez o segundo para o Torreense e já perto do fim, Ana Nogueira reduziu para o Racing Power, mas não evitou o triunfo da formação de Torres Vedras.

No outro jogo já realizado desta quarta-feira, o Sporting sofreu para derrotar o Valadares Gaia, depois de uma primeira mão que terminou com a vitória das leoas por 3-1, em Alcochete.

Um primeiro tempo sem golos contrastou com uma segunda parte de loucos e que começou com o golo de Maiara Niehues. Só que nos últimos minutos do jogo, a equipa da casa conseguiu uma reviravolta sensacional.

Carolina Santiago fez o golo do empate aos 72 minutos, Neusa Besugo converteu da melhor forma uma grande penalidade aos 87 e pouco depois assistiu Lakip para o terceiro da formação nortenha, causando uma explosão de alegria no estádio. O jogo resolveu-se nas grandes penalidades e aí acabou por brilhar Catriona Sheppard.

A guardiã do Sporting defendeu três grandes penalidades e contribuiu para o triunfo leonino, que fica agora à espera do adversário para a próxima fase da competição, que sairá do jogo entre Sp. Braga e Damaiense.