Euforia em Braga e Guimarães na saída das duas equipas rumo a Leiria, onde, no sábado (20h00), discutem a final da Taça da Liga.

Quando deixavam os respetivos estádios, os autocarros das duas equipas depararam-se com uma grande concentração de adeptos, que com fumos e cânticos de apoio deram uma força extra a Guerreiros e Conquistadores.

A inédita final da Taça da Liga entre Sp. Braga e Vitória vai contar com lotação esgotada, no Estádio Municipal de Leiria.

A partida está agendada para as 20h00 de sábado e tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.

