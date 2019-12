Carlos Carvalhal anunciou que vai pedir uma reunião com o presidente do Rio Ave e que vai apresentar a demissão. O técnico dos vila-condenses criticou o estado do futebol português após a derrota frente ao Gil Vicente, em jogo da terceira ronda do grupo C da Taça da Liga.



«Sou uma pessoa séria e coerente, vou pedir uma reunião com o presidente e vou pedir a minha demissão. Isto não é o meu futebol, o meu futebol e o meu jogo. Quando não acredito o que estou a ver, vou pedir a demissão. Hoje é uma decisão. Ando a trabalhar arduamente, faço trabalho honesto e os jogadores não conseguem porquê? O que é que estou aqui a fazer? Se não consigo êxito relacionado com os meus jogadores estou aqui a mais. Isto não é nada. Não quero isto para a minha vida. A decisão não é a quente, é o que eu acho. Se estou a trabalhar e tenho os objetivos, o que controlo fazemos. O que estou aqui a fazer? Nada. Peço desculpa, mas não me faça mais perguntas. Estou alterado, mas sei o que estou a dizer. Não falo de arbitragem. Tenho direito de querer ou viver com isto. Não preciso disto para ganhar dinheiro. Andámos a mentir uns aos outros, é o VAR, é o não sei quê. Eu tenho o direito de não querer isto», disse antes de abandonar a zona de entrevistas rápidas.