O Gil Vicente venceu o Nacional, por 2-0, na tarde deste domingo, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da segunda jornada do grupo E da Taça da Liga.

Vítor Carvalho inaugurou o marcador aos quatro minutos e Lucas Cunha fez o 2-0 ao minuto 16, para o resultado verificado no final da partida.

Com este resultado, o Gil Vicente passa a liderar o grupo E, de forma isolada, tendo também beneficiado do desfecho desta manhã no Portimonense-Sp. Covilhã: os algarvios venceram por 2-0.

CLASSIFICAÇÃO – GRUPO E:

1.º: Gil Vicente, 4 pontos

2.º: Nacional, 3

3.º: Portimonense, 3

4.º: Sp. Covilhã, 1