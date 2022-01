Gonçalo Esteves, jogador do Sporting, em declarações na flash interview da SportTV1, após a conquista da Taça da Liga contra o Sporting, em Leiria:



«Título? É um sentimento inexplicável. Trabalhámos muito para isto e foi mais do que merecido. Estou muito feliz no Sporting.



Se estou melhor pela troca? Fiz o que tinha de ser feito. Estou contente aqui. Espero ter um futuro risonho no Sporting.»