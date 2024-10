Gustavo Correia é o árbitro do FC Porto-Moreirense e Fábio Veríssimo vai dirigir o dérbi minhoto entre Sporting de Braga e Vitória, anunciou a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), na tarde desta terça-feira, sobre os dois últimos jogos dos quartos de final da Taça da Liga.

No Estádio Municipal de Aveiro, palco do FC Porto-Moreirense, Gustavo Correia vai ser assistido por Inácio Pereira e Fábio Silva. Flávio Jesus é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar André Narciso, assistido por Bruno Jesus. O jogo está marcado para as 20h45 de quarta-feira.

Em Braga, também na quarta-feira, Fábio Veríssimo vai ser assistido por Pedro Martins e Hugo Marques. João Gonçalves é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar João Pinheiro, assistido por Luciano Maia. O jogo está marcado para as 18h45.

Esta terça-feira, a FPF já tinha anunciado que Hélder Malheiro vai apitar o Benfica-Santa Clara de quarta-feira (20h15). Esta noite, Hélder Carvalho dirige o Sporting-Nacional (20h15).